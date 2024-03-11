«Вы — лучшие в Подмосковье»: глава округа Шатура Алексей Артюхин огласил итоги Первенства Московской области по боксу

В период с 3 по 8 марта во дворце спорта «Шатура» прошло Первенство Московской области по боксу. Следующий этап — соревнования в Воронеже, которые запланированы на апрель.

15 лучших спортсменов из Подмосковья, которые одержали победу на Первенстве Московской области по боксу, теперь будут отстаивать честь региона на Первенстве ЦФО.

Всего в мероприятии приняли участие 120 спортсменов. В 16 весовых категориях провели сто боев. Глава Городского округа Шатура Алексей Артюхин перечислил имена 15 победителей:

«Игорь Баранов (Можайск); Даниил Кортиков (Люберцы); Руслан Мовсисян (Подольск); Кирилл Першучев (Ивантеевка); Иван Панов (Сергиев Посад); Эрик Мелконян (Клин); Семен Улаханов (Подольск); Дамир Абубекеров (Щелково); Ярослав Лобанков (Ногинск); Ашот Халапян (Видное); Владимир Сибагатулин (Видное); Сергей Курочкин (Королев); Егор Цотцман (Волоколамск); Дмитрий Ивлев (Орехово-Зуево); Максим Тифу (Подольск)».

Глава Артюхин выразил благодарность участникам соревнований и их наставникам, организаторам, волонтерскому корпусу. Без инициативы Мособлспорта участники и зрители не смогли бы испытать столь ярких эмоций. Судейская коллегия отметила профессионализм всех участников.

«Поздравляю победителей! Ребята! Вы - лучшие в Подмосковье! Уверен, это не самый верхний ваш рубеж! Удачи на ринге в Воронеже», — отметил глава Городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Директор спортивной школы г.о. Шатура, чемпион мира по боксу Роман Андреев рассказал, что в соревнованиях участвовали юноши 13-14 лет. Некоторые спортсмены принимали участие в подобном мероприятии впервые, но сразу заняли лидирующие позиции. Например, один из сильнейших боксеров в Ивантеевке, чемпион многих городских соревнований Роман Позачинюк дебютировал на Первенстве Московской области и одержал победу.