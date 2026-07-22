«Остаемся одной бандой ради детей»: Иракли разорвал помолвку с бывшей женой после воссоединения в шоу «Ставка на любовь»

В финале второго сезона шоу «Ставка на любовь» зрители стали свидетелями трогательной сцены: певец Ираклий Пирцхалава спустя 12 лет после развода снова сделал предложение бывшей жене Елене Гребенщиковой. Она ответила согласием, и казалось, что у пары началась новая глава. Однако радость длилась недолго — через несколько дней после возвращения домой наступило разочарование, и пара объявила о новом расставании, сообщает StarHit.

Как рассказал сам Пирцхалава, причиной разрыва стали разные взгляды на семейную жизнь. Он хочет еще детей, а Елена сейчас сосредоточена на карьере. Супруги приняли решение расстаться еще в начале апреля, но молчали об этом, чтобы не подставлять создателей реалити — съемки проекта проходили полгода назад.

«К сожалению, наши видения не совпали, и мы приняли решение еще в начале апреля: остаться командой вокруг детей, сохранить дружеские, партнерские отношения и дать друг другу возможность идти по жизни самостоятельно, уважая друг друга», — отметил Иракли.

Совсем недавно вокруг артиста разразился новый скандал: 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила, что беременна от него. Однако певец назвал это попыткой заработать хайп за счет более известных личностей и подчеркнул, что расставание с Гребенщиковой никак не связано с этой историей. Позже выяснилось, что беременность Лукьяновой была ложной.

Из-за всей этой ситуации появилась композиция «Любовь долго терпит», которую Пирцхалава назвал «лебединой песней» пары и благодарностью друг другу за годы вместе и за детей. В клипе на песню снялись почти все участники проекта.

Ранее объявившая о беременности от Иракли модель отреагировала на его предложение экс-жене в шоу «Ставка на любовь».