В Орехово-Зуеве на 80% завершили капремонт школы имени Бирюкова

На улице Иванова, д. 11 города Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н.З. Бирюкова, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 80 специалистов и одна единица техники. Они завершают ремонт фасада, выполняют отделочные и общестроительные работы, ведут устройство входных групп, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей к школе территории.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.