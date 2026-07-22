Подмосковная мужская сборная стала призером чемпионата России по голболу
Подмосковная сборная стала серебряным призером чемпионата России по голболу
Фото: [Всероссийская федерация спорта слепых]
Мужская сборная по голболу из Подмосковья стала серебряным призером чемпионата России, который прошел с 11 по 19 июля в Раменском, для команды этот финал стал первым с 2018 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав сборной вошли Алексей Шипилов, Александр Виноградов, Юрий Лящук, Роман Александров, Сергей Макаров и Абубакр Утаев. В решающем матче они уступили команде Тульской области и завоевали серебряные медали. Лучшим защитником турнира признали подмосковного игрока Сергея Макарова.
Отметим, что женская сборная региона вошла в четверку лучших команд России. В общей сложности участниками турнира стали 19 команд из Московской, Тульской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской и Калужской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Дагестан, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
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