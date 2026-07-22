Золото взлетело, нефть дорожает: куда срочно нести деньги

Обострение на Ближнем Востоке вновь заставило инвесторов искать финансовое убежище. Нефть дорожает, золото поднялось до максимума почти за две недели, а люди снова выбирают между валютой, драгоценным металлом и банковскими вкладами. Однако покупка активов после резкого скачка цены может обернуться потерями, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Самое главное — разобраться с тем, какие у вас есть деньги, которые вы можете отвлечь в накопление, и на какой срок», — пояснил экономист.

Золото Беляев назвал инструментом для терпеливых инвесторов. На длинном горизонте металл способен сохранять и увеличивать стоимость, но его цена движется не только вверх. После ажиотажного спроса может начаться заметное падение.

«Золото гарантированно приносит доход, но на очень длительном периоде времени. Речь идет даже не о годе, а о трех-пяти годах. Если человек готов вложить деньги в золото на такой срок, а не чинить свою крышу, не ставить заборы, не менять покрышки, то ради бога», — отметил эксперт.

Для вложений в драгоценный металл на несколько лет подходят инвестиционные монеты и обезличенные металлические счета. Ювелирные украшения способом сохранения капитала Беляев не считает.

«Ювелирные изделия — это выброшенные деньги. Через десять лет вы отнесете их в ломбард в виде лома», — предупредил аналитик.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Для большинства россиян с небольшими накоплениями наиболее понятным вариантом пока остается банковский вклад. Высокие ставки позволяют получить доход без необходимости ежедневно следить за котировками. Кроме того, деньги можно разместить на короткий срок, сохранив к ним относительно быстрый доступ.

«Более выгодного, надежного и гарантированного вложения достаточно скромных средств для людей, чем банки, сейчас не существует», — заявил Беляев.

Покупка валюты также не гарантирует быстрого заработка. По мнению эксперта, рубль в долгосрочной перспективе может постепенно слабеть из-за высокой инфляции и низких темпов экономического роста. Однако угадать момент изменения курса практически невозможно.

Главный вывод прост: деньги на ближайшие расходы лучше не переводить ни в золото, ни в иностранную валюту. Вклад подходит для короткого срока, драгоценный металл — для накоплений на несколько лет, а доллар, евро или юань могут быть лишь частью финансовой подушки, но не способом разбогатеть.

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