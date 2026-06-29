«Выбираю не людей, а поле»: Надежда Сысоева объяснила отсутствие подруг в жизни

41-летняя бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева дала откровенное интервью о своей личной жизни и окружении, пишет Teleprogramma.org. Артистка объяснила, почему предпочитает не заводить подруг.

По словам Надежды, женская дружба может нарушить энергетическую гармонию. Сысоева считает, что тяжесть кармы влияет на то, насколько легко исполняются желания, а количество борьбы в жизни тоже зависит от энергетических установок.

«Мужчина — это Солнце, он действует, а женщина — Луна, она проявляет. Состояние женщины напрямую влияет на успехи ее мужчины», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что выбирает окружение не по принципу симпатии, а по «частоте». Люди, которые живут в дефиците, зависти или драме, по ее мнению, могут отрицательно влиять на энергетическое поле. Поэтому Сысоева намеренно отстраняется от женщин, чтобы сохранить положительную энергию для своего спутника.

В последние годы личная жизнь Надежды привлекает внимание публики, ведь она предпочитает романы с молодыми мужчинами. Сейчас артистка встречается с 26-летним блогером Колей Безопасность (настоящие имя и фамилия Николай Гололобов). До него у нее был роман с Сашей Стоуном (настоящие имя и фамилия Александр Зарубин), который младше на 14 лет.

Более того, Сысоева не считает свой возраст критичным для материнства. Она подчеркивает необходимость выбора надежного спутника и не исключает, что может стать мамой.

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