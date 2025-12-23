Выходит роман-эпопея Анатолия Салуцкого «От войны до войны»

Крупное литературное событие готовится на начало 2026 года — издательство «Вече» выпустит полную версию романа-эпопеи Анатолия Салуцкого «От войны до войны». Произведение, части которого уже публиковались в ведущих толстых журналах, охватывает гигантский пласт отечественной истории — от мая 1945-го до февраля 2022 года. Сам автор определяет его суть подзаголовком «Потаенные смыслы эпохи», намекая на новые трактовки ключевых событий недавнего прошлого. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Стержнем сюжета, на который нанизаны десятилетия, стали судьбы двух бывших фронтовиков. Попав по сталинской квоте в вузы, один, Кондрат Кедров, становится кадровиком ЦК КПСС, а другой, Глеб Мартынов, — директором ракетного завода. Их высокое положение позволяет им сталкиваться с реальными историческими фигурами, а читателю — увидеть изнанку масштабных процессов. Первая часть романа, названная «Элита: измена в тылу», фокусируется не на властной, а на интеллектуальной прозападной элите. Яркий пример — так называемые «Люди 47-го года», выпускники философского факультета МГУ, которые спустя десятилетия превратились в «прорабов перестройки», а после развала СССР словно растворились в небытии или уехали за рубеж.

Подобный паттерн, как показывает Салуцкий, повторялся. Так произошло и с группой экономистов, которые в 1960-е годы противостояли успешной Косыгинской реформе, что в итоге привело к ее свертыванию и экономическому застою. Вскоре после этого около тридцати участников той группы эмигрировали. Их идейные наследники, по версии романиста, уже в новейшее время помешали построению в России цивилизованного капитализма, даже заблокировав конференцию нобелевских лауреатов по экономике, желавших помочь стране.

Вторая часть книги предлагает еще более глубокий, этнокультурный взгляд на русскую историю. Отталкиваясь от концепции векового противостояния «допетровцев» (народных масс) и «петровцев» (европеизированной элиты), Салуцкий переосмысливает Гражданскую войну и даже репрессии 1937 года как формы этой внутренней борьбы. Эта теория, хоть и спорная, по замыслу автора, помогает понять культурный раскол в современном российском обществе, в том числе и в отношении к СВО.

Таким образом, это масштабное эпическое полотно, где судьбы трех поколений персонажей — и вымышленных, и реальных — служат проводником для читателя сквозь лабиринты «потаенных смыслов». Это не сухой учебник, а остросюжетный роман, который стремится дать ключ к пониманию того, как глубинные исторические процессы и решения небольших групп людей в тиши кабинетов определяли путь огромной страны на протяжении восьмидесяти лет.

