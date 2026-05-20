Матроскин в цветах радуги: в Одинцове устроили арт-переворот во дворе

Жители 5-го микрорайона Одинцова обсуждают неожиданную метаморфозу популярного арт-объекта: старая фигура кота Матроскина после визита коммунальных служб превратилась в разноцветного зверя, в котором горожане с трудом, но узнали радужного енота. Необычный дизайн вызвал волну улыбок и стал настоящей сенсацией двора, сообщает REGIONS .

Радужный апгрейд сказочного героя

Знаменитый кот из Простоквашино сменил привычные синие полоски на все цвета радуги. Как оказалось, это не единичная акция — ранее в Одинцове в аналогичном ярком стиле обновили фигуры уток. Местные жители активно обсуждают преображение в соцсетях: одни улыбаются, другие пытаются понять, как классический персонаж вдруг превратился в экзотического зверя.

Зачем коммунальщики это сделали

В администрации Одинцовского городского округа пояснили, что такой «ребрендинг» — часть масштабной работы по благоустройству. Покраска старых элементов не только радует глаз, но и защищает конструкции от коррозии, влаги и солнца, продлевая им жизнь. Яркие цвета — это приятный бонус, а главная задача коммунальщиков была практической.

План на 2026 год: 21 площадка в округе

Всего в этом году в округе планируют модернизировать 21 детскую площадку. Шесть из них обновят в самом Одинцове, остальные — в Кубинке, Звенигороде, Голицыне и других населенных пунктах. Так что не исключено, что скоро в подмосковных дворах появятся и другие сказочные герои в экзотических расцветках.

Адреса площадок, которые ждут обновления в 2026 году:

Одинцово: ул. Маршала Жукова, д. 40; б-р Любы Новоселовой, д. 12; ул. Маршала Бирюзова, д. 12; ул. Молодежная, д. 26; ул. Комсомольская, д. 7; Можайское ш., д. 143

Кубинка: ул. Генерала Вотинцева, д. 10, 11; ул. Сосновка, д. 3

Чупряково: д. 10, 11; д. 30, 33

Лесной городок: ул. Фасадная, д. 8 к.8; ул. Лесная, д. 10

Большие Вяземы: ул. Можайское шоссе, д. 4

Звенигород: ул. Пролетарская, д. 14

Голицыно: ул. Советская, д. 52 к.8

Каринское: д. 17

Часцы: стр. 19

Малые Вяземы: ул. Южная

Аксиньино

