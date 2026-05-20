Жара убивает хвостатых: ветеринар назвал три правила спасения кошек и собак

Пушистые любимцы страдают от зноя сильнее хозяев — их организм хуже справляется с перегревом, и спасать кошку или собаку надо по особым правилам, иначе резкое охлаждение убьет быстрее самой жары, предупредил ветеринар Руслан Кириллов. Об этом сообщает REGIONS .

Опытный ветеринар Руслан Кириллов объяснил, как не угробить домашнего питомца в 30-градусное пекло. Главных правил три: больше поить, меньше кормить и дать доступ к прохладным поверхностям (плитка, пол без ковров). Категорически нельзя оставлять животное на солнце или закрывать на балконе. Если есть кондиционер — никаких сквозняков и прямого потока на кошку.

Воду надо менять чаще обычного, а лучше поставить несколько мисок. Некоторым помогают фонтанчики — они провоцируют пить больше. Активные игры в жару под строгим запретом. Если питомец перегрелся, охлаждать его нужно постепенно: смачивать лапы, живот и осторожно уши. А вот обливать ледяной водой — верный способ добить сердечника.

Тревожные звоночки: тяжелое дыхание, вялость, «пьяная» походка, обильное слюнотечение, рвота, понос, бледные или синюшные десны, судороги и потеря сознания. При любом из этих симптомов — хватать любимца и мчать к ветврачу. Кириллов подчеркнул: в квартирной духоте тепловой удар развивается стремительно, и медлить нельзя ни минуты. Лучше перестраховаться, чем хоронить друга.

