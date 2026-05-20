Жара убивает хвостатых: ветеринар назвал три правила спасения кошек и собак
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Пушистые любимцы страдают от зноя сильнее хозяев — их организм хуже справляется с перегревом, и спасать кошку или собаку надо по особым правилам, иначе резкое охлаждение убьет быстрее самой жары, предупредил ветеринар Руслан Кириллов. Об этом сообщает REGIONS.
Опытный ветеринар Руслан Кириллов объяснил, как не угробить домашнего питомца в 30-градусное пекло. Главных правил три: больше поить, меньше кормить и дать доступ к прохладным поверхностям (плитка, пол без ковров). Категорически нельзя оставлять животное на солнце или закрывать на балконе. Если есть кондиционер — никаких сквозняков и прямого потока на кошку.
Воду надо менять чаще обычного, а лучше поставить несколько мисок. Некоторым помогают фонтанчики — они провоцируют пить больше. Активные игры в жару под строгим запретом. Если питомец перегрелся, охлаждать его нужно постепенно: смачивать лапы, живот и осторожно уши. А вот обливать ледяной водой — верный способ добить сердечника.
Тревожные звоночки: тяжелое дыхание, вялость, «пьяная» походка, обильное слюнотечение, рвота, понос, бледные или синюшные десны, судороги и потеря сознания. При любом из этих симптомов — хватать любимца и мчать к ветврачу. Кириллов подчеркнул: в квартирной духоте тепловой удар развивается стремительно, и медлить нельзя ни минуты. Лучше перестраховаться, чем хоронить друга.
Ранее стало известно, когда нужно обращаться к ветеринарному нефрологу.