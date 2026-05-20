Андрей Воробьев: Подмосковье получило 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

В 2026 году сборная Подмосковья завоевала 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Ребят и их педагогов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Успехи подрастающего поколения всегда особенно вдохновляют и радуют. В этом году сборная Подмосковья улучшила свой предыдущий результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 — за 1 место. Из 1 115 участников, представлявших наш регион, больше половины (52%) стали победителями и призерами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внес свою лепту в это достижение!» — сказал губернатор.

Он отметил, что за последние 7 лет число дипломов у Подмосковья выросло более чем в 7 раз. Заметный вклад внесли образовательные кластеры на базе гимназии им. Примакова, Физтех-лицея и Технолицея им. Долгих, а также школы-флагманы.

«Нам важно поддерживать лучших: для победителей заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, а для призеров — по 300 тысяч», — добавил губернатор.

Полученное в этом году число дипломов стало рекордным. Это на 28 дипломов больше, чем годом ранее. Подмосковье в пятый раз подряд заняло второе место по числу наград.

Больше всего школьников, получивших от двух дипломов, представляют Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (11 человек), гимназию им. Е. М. Примакова (8) и лицей № 5 (4). При этом сразу два ученика лицея № 5 завоевали по 4 диплома.

Это десятиклассник Александр Васильев-Каменский (победитель по астрономии, призер по экономике, химии и физике) и девятиклассник Максим Мисник (призер по экономике, химии, астрономии и физике).

Больше всего дипломов ребята из Подмосковья получили по обществознанию (56 дипломов), астрономии (52), праву (44), технологии (43), основам безопасности и защиты Родины (42), физике (40).

Физтех-лицей получил 105 наград, гимназия им. Е. М. Примакова — 82, лицей № 5 Долгопрудного — 28, лицей им. П. В. Стрельцова в Воскресенске — 17, лицей научно-инженерного профиля в Королеве — 15, гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах — 14, Технолицей им. В. И. Долгих — 9.

Среди округов лидерами стали Долгопрудный (28), Подольск (25), Балашиха (24), Люберцы (22), Воскресенск (20).

Более 95% обладателей дипломов проходили целевую подготовку в центре «Взлет», созданном на базе гимназии им. Примакова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.