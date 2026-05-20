Хрюкающие фигурки и жареный треугольник под охраной: Рязанская область пополнила копилку НХП

Рязанская область официально обзавелась двумя новыми брендами, которые теперь защищены законом. Роспатент внес в реестр географических указаний «Вырковскую игрушку» и «Касимовский ляваш». Всего же в копилке региона теперь 12 таких именных продуктов, где большинство — изделия народных промыслов, а остальное — еда. Об этом сообщает издание 7info .

Игрушка родом из деревни Вырково, где больше двухсот лет местные мужики лепили из глины все, что видели. Секрет здесь не в филигранной точности, а в нарочитой грубоватости: никаких строгих канонов, часто асимметрия, видны отпечатки пальцев мастера. Это чисто мужской, лаконичный подход. Фигурки не просто стоят на полке — в них дуют, и каждая издает свой характерный звук: свинья хрюкает, медведь ревет, петух пробует кукарекнуть. В 1930-е здесь работало больше трех сотен мастеров, но после войны промысел почти умер. К 1970-м остался один человек, который буквально возродил традицию. Сейчас это официальное культурное наследие, где старые техники берегут, но иногда балуются новыми формами.

Второй бренд — еда, а именно Касимовский ляваш. Не путать с армянским лавашом: это хрустящий жареный треугольник с начинкой. Рецепт уходит корнями во времена Касимовского ханства, в XV–XVII века. В татарских семьях такое лакомство пекли на большие праздники. Изначально внутрь клали яблочную пастилу или вяленые ягоды — изюм был слишком дорогой штукой. Но позже, когда сухофрукты стали доступнее, сладкий треугольник с изюмом завоевал всех, независимо от национальности. Сегодня его готовят по старинке в местном этно-кафе и неизменно подают на всех выставках и ярмарках.

Для рязанских мастеров и пекарей — прямая выгода: никто другой не сможет назвать свою поделку или пирожок «вырковским» или «касимовским». Бренд закреплен за конкретной территорией и традицией, а значит, подделка становится незаконной. Для туристов — дополнительный магнит: ехать смотреть на игрушки, которые хрюкают, и пробовать треугольники из ханства становится осмысленнее, когда у всего этого есть официальный статус и история. В итоге Рязанская область не просто сохраняет старину, а упаковывает ее в юридически защищенные символы, которые могут приносить реальные деньги и внимание.

