Что с ценами: накопленная инфляция в Нижегородской области достигла 3% в апреле

Апрель в Нижегородской области выдался неоднозначным для кошельков местных жителей. С одной стороны, статистики зафиксировали символический рост цен — всего 0,06% за месяц. С другой — если отмотать время к началу года, общая картина выглядит весомее: накопленная инфляция с января достигла уже 3%. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.

Парадокс месяца в том, что продукты вдруг стали чуть доступнее. Продовольствие в апреле потеряло в цене 0,04% — казалось бы, копейки, но важный знак. Однако иллюзий это создавать не должно: с начала года бакалея и овощи все равно прибавили почти 3%. А вот вещи и товары длительного пользования, наоборот, упрямо дорожают: плюс 0,2% только за апрель и 1,7% с января. Самый драматичный сюжет разворачивается в сфере услуг.

Именно услуги стали главным ускорителем годовой инфляции. С декабря прошлого года они подорожали на внушительные 4,57%. Для сравнения: продовольствие и непродовольственные товары за тот же период прибавили в разы скромнее. Платежки, походы к врачу, стрижки, такси — все то, без чего трудно обойтись, заметно ударило по бюджетам с наступлением нового года.

