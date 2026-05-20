Молодежь до 39 лет: подмосковным «биологическим юнцам» дадут 300 тысяч за третьего ребенка и 35% на квартиру

Пока Минздрав радует граждан сдвигом «молодости» до 39 лет, подмосковные депутаты уже сейчас платят 300 тысяч за рождение третьего ребенка и компенсируют треть стоимости квартиры — правда, официально льготы пока бьют по возрасту до 35 лет. Об этом сообщает REGIONS .

Председатель комитета Мособлдумы по образованию и молодежной политике Линара Самединова рассказала, на что могут рассчитывать юные жители области. Сейчас по закону молодыми считаются граждане от 14 до 35 лет. Для них действуют именные стипендии губернатора, гранты «Движения Первых» и «Пушкинская карта». А тем, кто встает на ноги, дают подъемные при трудоустройстве и ежемесячные доплаты молодым специалистам.

Семьи не обделены. За рождение третьего или последующего ребенка область выдает 300 тысяч рублей. А по программе «Жилище» оплачивает 35% стоимости квартиры для семей с детьми (30% — для бездетных), если их признают нуждающимися.

Но что же делать тем, кому уже за 35, но еще нет 39? Самединова успокоила: в реальной жизни эти люди активны, рожают детей и открывают бизнес. Поэтому в Подмосковье стараются не смотреть на возрастную строчку, а помогать по факту — субсидии предпринимателям, выплаты на новорожденных, программы «Земский доктор» и компенсация аренды жилья для учителей и врачей действуют без оглядки на дату рождения. Формальный возрастной ценз, возможно, скоро расширят до 39 лет. Но регион уже перестраивает систему, чтобы ни один активный человек не остался без помощи только из-за паспорта.

