Народная программа: жители Подмосковья предложили расширить меры поддержки семей с детьми

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках круглого стола в Красногорске обсудило итоги выполнения Народной программы по здравоохранению и семейной политике за пять лет. В мероприятии также приняли участие представители областного правительства.

Руководитель Благотворительного фонда «Восход надежды», член Общественной палаты Красногорска Роман Назыров предложил пересмотреть условия предоставления единовременной денежной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей.

«Необходимо исключить возрастной ценз — предельный возраст родителей 35 лет — для молодых семей. Это сделает поддержку более доступной», — сказал он.

Учредитель волонтерской организации «Доброе сердце Голицыно» Марина Савкина подняла тему строительства поликлиники в Голицыно. По ее словам, город разделен на две части железнодорожным мостом, и поход к врачам через него — сложность для пенсионеров и семей с детьми.

«Очень ждем новую поликлинику. И хотелось бы, чтобы в одном месте было организовано все необходимое оборудование и специалисты», — сказала она.

Представитель Ассоциации родителей детей‑инвалидов Подмосковья Елена Ташматова предложила капитально отремонтировать Семейный центр «Можайский».

«Семейный центр „Можайский“ — образцово‑показательный: у него сильный профессиональный коллектив и отличные реабилитационные программы. Предлагаю включить в Народную программу капитальный ремонт его здания — центр в этом очень нуждается», — сказала она.

Председатель Волоколамского отделения «Союза женщин России» Ирина Назарова отметила, что нужно упростить запись к врачам.

«Я предлагаю открыть возможность записи не только по месту прикрепления, а в любое учреждение региона, где есть свободное окно и необходимое оборудование», — сказала она.

Поделиться инициативой для Народной программы можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8-800-200-89-50 или в общественных приемных партии.