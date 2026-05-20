Фундамент новой детской поликлиники в Звенигороде: начались монолитные работы по закладке основы

В Звенигороде стартовал важный этап строительства новой детской поликлиники ГБУЗ «Одинцовской областной больницы» — на площадке приступили к монолитным работам по устройству фундамента. Одновременно ведется монтаж первого башенного крана. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и служит выполнению задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На строительной площадке сейчас трудятся 20 рабочих, в работе задействовано 4 единицы техники. Специалисты сосредоточены на создании надежного фундамента — основы будущего здания.

Для возведения медицинского учреждения выбран просторный участок площадью 0,7 га. Общая площадь поликлиники составит 5,6 тыс. кв. м, пропускная способность — 220 посещений в смену.

Завершить строительство планируется в 2027 году. Новая детская поликлиника станет важным звеном системы здравоохранения Одинцовского округа, повысит доступность медицинской помощи и создаст современную инфраструктуру для заботы о здоровье юных жителей региона.

