Брэд Питт впервые за долгое время выглядит счастливым на свидании с Инес де Рамон

62-летний голливудский сердцеед Брэд Питт и его возлюбленная, 33-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон посетили мировую премьеру нового Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Это был их первый официальный выход после того, как в конце 2024 года актер окончательно развелся с актрисой Анджелиной Джоли.

Как отмечает издание, пара держалась за руки, с удовольствием позировала фотографам и не скрывала нежных чувств.

Питт выбрал для мероприятия стильный костюм песочного оттенка и ретро-очки, чем подчеркнул свою любовь к классике с ноткой современности. Его спутница, Инес, появилась в эффектном красном платье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Во время осмотра футуристической выставочной площадки пара то и дело обнималась, а их лица озаряли искренние улыбки.

Напомним, что роман Питта и де Рамон, по слухам, начался в 2022 году. Долгое время они скрывали отношения, но в сентябре 2024 они вместе вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Теперь же, после официального завершения многолетнего бракоразводного процесса с Джоли, пара чувствует себя гораздо свободнее.

Стоит отметить, что развод Питта и Джоли, объявивших о расставании еще в 2016 году, был окончательно оформлен только в конце 2024 года. С тех пор Брэд почти не общается со своими шестью детьми (трое из них биологические, трое — приемные).

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не посетил выпускной вечер дочери Захарии.