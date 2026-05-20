Уиткофф в Москве: политолог пояснила, почему это лакмус для украинского урегулирования

Стив Уиткофф, спецпосланник американского президента, скоро будет в России. Сам по себе этот факт — уже не просто дипломатическая формальность, а возможный маркер тектонических сдвигов по Украине. Так считает политолог Людмила Адилова. Напомним: о скором приезде Уиткоффа сообщил Кирилл Дмитриев, представитель РФ по инвестициям, и происходит это на фоне затянувшейся паузы в переговорах, которую эксперты уже окрестили стагнацией. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, возобновление диалога — само по себе позитивный сигнал, выход из тупика. Но главный камень претолкновения даже не фронт, а персона Владимира Зеленского. Логика жесткая: пока идут активные боевые действия, украинский лидер сохраняет и финансовые потоки, и политическое кресло. Сдвинуть его с этой «законсервированной» позиции невероятно сложно — слишком велики личные ставки. Однако вокруг него начинают сжиматься кольца коррупционных скандалов, и пространство для маневра постепенно исчезает.

Эксперт предельно конкретно подчеркнула, что у Москвы сейчас очень большой шанс завершить войну в свою пользу. Но условие жесткое — полная капитуляция Украины. Без этого, как она выражается, военные действия будут продолжаться. Причем Адилова высоко оценивает фигуру самого Уиткоффа как профессионала, а подключение к процессу Дмитриева называет критически важным для отстаивания интересов РФ.

По ее мнению, если визит действительно принесет подвижки, они проявятся сразу на двух уровнях: на фронте и в гуманитарной сфере — например, в вопросах обмена пленными. Сам факт, что переговоры не просто возобновляются, а к ним привлекают таких тяжеловесов, говорит о серьезности намерений. То есть мы стоим на пороге либо очередного раунда дипломатической игры, либо реальных изменений, которые могут привести к развязке. Итог пока один: предстоящий визит — это лакмусовая бумажка. По ней станет ясно, готова ли американская сторона всерьез давить на Киев ради мира на российских условиях или же контакты так и останутся имитацией бурной активности.

