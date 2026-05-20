Аккуратнее с братьями нашими меньшими! Насекомые тоже чувствуют боль и могут страдать

Привычка прихлопнуть насекомое тапком может выглядеть мелочью, будь это паук или комар, но новое исследование заставляет задуматься, пишет A-Z Animals. Ученые из Университета Сиднея проверили, способны ли сверчки реагировать на болезненное воздействие, и результаты оказались неприятно убедительными.

В эксперименте насекомым на несколько секунд прикасались к усикам нагретым паяльником. Температура не была смертельной, но должна была вызвать дискомфорт. Затем исследователи наблюдали, как сверчки ведут себя после травмы.

Оказалось, что поврежденные насекомые заметно дольше ухаживали за пострадавшим усиком и чаще «берегли» травмированную сторону. По словам соавтора работы Томаса Уайта, эта группа тратила примерно в четыре раза больше времени на лечение поврежденного участка по сравнению с контрольными сверчками.

Ученые осторожны в формулировках: насекомые не чувствуют боль так же, как люди или млекопитающие. Но их реакция показывает, что они могут испытывать неприятные ощущения и, возможно, последствия травм дольше, чем принято думать.

Авторы надеются, что такие данные изменят отношение людей к «мелкой живности». Насекомые — не просто раздражающие гости на кухне: они опыляют растения, перерабатывают органику, служат пищей для птиц и поддерживают баланс экосистем. Так что в следующий раз, увидев сверчка или паука, стоит хотя бы на секунду подумать: может быть, его лучше вынести на улицу, а не устраивать казнь на месте.