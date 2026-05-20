Учебный комплекс «Теплодымокамера» для работников «Мособлпожспаса» заработал в Шатуре

В Шатуре для специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас» открыли учебный тренировочный комплекс «Теплодымокамера». Он был создан на базе 286-й пожарно-спасательной части.

Комплекс был создан для отработки ключевых навыков пожарных и спасателей в условиях, максимально приближенных к реальному пожару. С помощью генератора дыма и нагревателя температуры в камере воссоздаются задымление и жар. Встроенный громкоговоритель имитирует крики пострадавших, звуки обрушения перекрытий.

Комплекс будет использоваться для подготовки работников всех подразделений Шатуры и Егорьевска.

В камере провели первую тренировку. За ходом испытания следила приемная комиссия. Она оценивала скорость реакции участников и их тактические решения. В результате тренировка прошла успешно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер.