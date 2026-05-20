Молодежь выбирает «Москвич»: в Подмосковье начался взрывной спрос на отечественные авто

Почти треть жителей Московской области и Москвы рассматривают покупку отечественного автомобиля в 2026 году — таковы данные опроса 10 тысяч человек, проведенного аналитиками «Авито Авто» и «Авито Рекламы», передает REGIONS . Особенно высокий интерес к российским машинам проявляет молодежь в возрасте 18-24 лет, где доля ориентированных исключительно на отечественные бренды достигает 12%.

Цифры и марки

Согласно результатам исследования, 36% респондентов рассматривают покупку отечественного автомобиля в этом году. Из них 7% опрошенных ориентированы исключительно на российские модели, а еще 29% готовы рассматривать их наравне с иномарками. Среди потенциальных покупателей отечественных марок или тех, кто приобрел автомобиль в течение последних трех лет, самой востребованной остается LADA — ее выбирают 43% респондентов. Далее следуют Solaris с 28% и «Москвич» с 19%. Примечательно, что 17% опрошенных заявили о готовности рассмотреть автомобили марки Volga, несмотря на то что официальный старт продаж запланирован только на лето 2026 года.

Что покупают и за сколько

Чаще всего среди отечественных автомобилей респонденты рассматривают следующие типы:

седаны — 24%

кроссоверы и внедорожники — 24%

универсалы — 16%

минивэны — 8%

лифтбеки и хэтчбеки — 7%

пикапы — 4%

Еще 16% опрошенных пока не определились с типом автомобиля. Средний бюджет на покупку, по данным опроса, составляет около двух миллионов рублей.

Кто за рулем перемен

Наиболее высокий интерес к отечественным автомобилям проявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет. В этой группе доля тех, кто рассматривает покупку только российских машин, достигает 12% — это почти вдвое выше среднего показателя по выборке. С точки зрения гендерного распределения мужчины несколько чаще рассматривают покупку отечественных автомобилей, чем женщины: 35% против 29% соответственно.

Три причины интереса

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников объяснил смену тренда тремя прагматичными соображениями. При выборе в пользу отечественного автомобиля жители столицы и области в первую очередь ориентируются на доступную цену (47%), простоту и стоимость обслуживания (47%), а также на наличие запчастей без задержек (34%). По словам эксперта, это свидетельствует о том, что интерес к отечественным авто во многом обусловлен стремлением снизить совокупные издержки владения автомобилем. Кроме того, за последние годы на рынке появились новые российские и локализованные бренды, включая Solaris, TENET и XCITE, а запуск автомобилей Volga запланирован на лето — к этим моделям водители активно присматриваются и изучают их преимущества.

Где ищут и как узнают

Покупатели отечественных автомобилей чаще всего планируют искать и покупать машину на сайтах с объявлениями — этот вариант назвали 47% респондентов. Почти столько же выбирают официальные дилерские центры (47%), еще 42% — специализированные автомобильные сайты. Почти половина жителей Московской области и Москвы (48%) узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями, 39% — через рекомендации друзей, коллег и родственников, 36% — из рекламы в поисковых системах. Директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон отметил, что почти половина жителей столицы и Подмосковья узнает о продаже отечественных автомобилей именно из рекламы на сайтах с объявлениями. Это показывает, что в автомобильной категории реклама работает как источник покупок, а не просто охватов.

