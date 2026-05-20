Бюджет растет, долги тают: доходы Рязани выросли на 15% за первый квартал

На заседании профильного комитета гордумы Рязани депутаты заслушали главный финансовый отчет за январь–март 2026-го. Цифры оказались уверенными: бюджет растет, хотя и не без бреши в виде старых долгов. Об этом сообщает издание 7info .

За первый квартал в городскую казну поступило 3,753 млрд рублей. Звучит внушительно, но главное — динамика: это на 486,7 млн, или почти на 15%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост хороший, и он тем ценнее, что происходит не на пустом месте. Параллельно депутатам доложили о долгах перед бюджетом. На 1 апреля суммарная задолженность по налогам и неналоговым платежам составила 733 млн рублей.

С одной стороны, цифра пугающая, а с другой — процесс идет в правильную сторону. С начала года объем долга сократился на 57 млн рублей, то есть на 7,2%. А в годовом выражении уровень задолженности застыл на месте: не вырос, но и не упал. Отдельно радует налоговая недоимка — она за три месяца уменьшилась на 36 млн, опустившись до 224 млн рублей. Снижение удалось получить за счет того, что рязанцы и бизнес активнее стали закрывать имущественные налоги.

Бюджет Рязани демонстрирует уверенный рост доходов, а долговая яма постепенно мелеет. Пока медленно, но без ухудшений — а в нынешних условиях это уже неплохо. Главное, что механизм работает: налоговая дисциплина дает результат, а город получает больше средств для своих задач.

