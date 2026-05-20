«Я слишком ослабла, чтобы говорить об этом»: почему Кайли Миноуг скрывала второй рак груди?

Австралийская поп-дива Кайли Миноуг сделала шокирующее признание: оказывается, в 2021 году ей снова диагностировали рак груди, сообщает The Voice. И все это время — целых пять лет — она держала диагноз в тайне. Даже от самых преданных поклонников.

В новом документальном фильме «Кайли» на Netflix певица наконец решилась снять груз с плеч.

«Я чувствовала себя слишком слабой, физически и морально, чтобы говорить об этом публично. Но мне нужно было поделиться, чтобы хоть как-то пережить это», — признается артистка.

Она рассказала, что постоянно искала подходящий момент, но он все не наступал. А тем временем работа не останавливалась.

И как же она работала! В 2023 году, находясь в эпицентре борьбы за жизнь, Миноуг выдала суперхит Padam Padam. Песня мгновенно взорвала чарты и принесла певице долгожданную «Грэмми».

«Я хотела забыть о болезни, и музыка стала моим спасением», — говорит она.

Позже в альбоме Tension вышла песня Story, которую Кайли посвятила своей второй битве с раком. В фильме она не устает повторять: ранняя диагностика спасает жизни.

«Я снова справилась, и за это я бесконечно благодарна», — делится артистка.

Но история Кайли — это не только торжество силы духа. Это еще и трагедия несбывшегося материнства. Еще в 2005 году, когда ей впервые поставили онкологический диагноз, Кайли приняла невероятно сложное решение. Она отложила курс химиотерапии и лучевой терапии, чтобы пройти несколько циклов ЭКО. Она отчаянно мечтала о ребенке.

Увы, попытки не увенчались успехом. Забеременеть ей так и не удалось. Ее младшая сестра, тоже певица Данни Миноуг, сегодня воспитывает сына. Данни с огромным сожалением признается: ей невероятно жаль, что Кайли не смогла осуществить свою мечту — стать мамой. Но сама Кайли, несмотря ни на что, остается мужественной и благодарной за каждый прожитый день.

