Выпускные спектакли Международной летней театральной школы представят в Подмосковье

Школа прошла уже в шестнадцатый раз. За все время ее существования занятия посетили более тысячи актеров, было подготовлено свыше семидесяти постановок. В этом году поступили заявки от пяти сотен артистов не только из России, но и из зарубежных стран. Были отобраны девяносто семь актеров из десяти государств и шестидесяти городов РФ.

Занятия в рамках проекта прошли в Звенигороде. В результате были подготовлены семь спектаклей – четыре из них представят зрителям в Богородском округе.

Так, зрителей ждут постановки «История красоты. История уродства. Главы» Кирилла Вытоптова, «Царь зверей» Александра Артемова, «Место, состоящее из арены и рва» Александры Рудик и «Аверченко. Репетиция» Александра Кузина.