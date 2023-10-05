«Выражает невыразимое»: норвежец Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году назван 64-летний норвежский писатель Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».

Фоссе дебютировал в литературе романом «Красное, черное» в 1983 году. Впоследствии он написал романы «Плавучий дом», «Свинец и вода», «Меланхолия», «Утро, вечер», а также два десятка пьес, востребованных на мировых сценах.

Фоссе стал четвертым норвежцем, удостоенным «нобелевки» за литературу, после Бернстерне Бьернсона (1903), Кнута Гамсуна (1920) и Сигрид Унсет (1928).

В прошлом году главная литературная награда досталась француженке Анни Эрно.