Высоковский молодежный театр «В действии» вернулся с областного фестиваля в округ Клин с победой в двух номинациях

На конкурсе театр презентовал постановку спортивной драмы «Команда», поставленной по пьесе драматурга Семена Злотникова. Талантливые актеры перевоплотились в участниц женской гандбольной команды, их тренеров и поклонников.

Конечно, как и любой спектакль, драма «Команда» мотивирует задуматься намного о более серьезных проблемах общества. Так, художественный руководитель театра «В действии» Юлия Власова обратила внимание, что события происходят такие, которые легко могли бы произойти абсолютно в любом коллективе.

Во время спектакля со сцены звучат призывы, что человек не должен превращаться в сорняк. Это растение может только есть, пить и размножаться. У человека же должна быть мечта, которая и будет стимулировать его становиться лучшим.