Выставка картин «Искусство натюрморта» открылась в подмосковном Волоколамске

Отмечается, что в картинной галерее музейного комплекса «Волоколамский кремль» представлено около 40 натюрмортов, большинство из которых написаны в пастозной живописной манере. Художники представленных картин являются учениками Андрея Очнева – почетного академика Российской Академии Художеств, члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства, члена правления секции живописи Московского союза художников, член Союза Художников России.

«Стремление к цветовой передаче гармонии окружающего мира в его первозданной цельности и одухотворенности, неустанная работа с натуры, бесконечная преданность искусству и служение высшим идеалам добра, любви и красоты – вот творческие тезисы нашего объединения», – рассказала художница Вера Островская.

Вера представила свою картину под названием «Яблочный спас». Работа была написана этим летом перед персональной выставкой в городе Белеве. А уже 18 ноября «Мастерская 18» вновь представит свою выставку под названием «Льняная дорога» в Волоколамском кремле, которая будет посвящена городам, где было развито льняное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил после капитального ремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном.