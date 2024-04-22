Выставка Клинского отделения Союза художников Подмосковья «Город и люди» открыта до 19 мая

В субботу, 20 апреля, в выставочном зале Ю.В. Карапаева открыли выставку Клинского отделения Союза художников Подмосковья «Город и люди». До 19 мая ее могут посетить жители и гости округа.

Работы выполнены в различных жанрах: городской пейзаж и декоративно-прикладное творчество, портретная живопись и другие. Разнообразие жанров и делает выставку интересной для всех.

Название «Город и люди» раскрывает посыл, который художники передают через полотно. Каждый город уникальный. Он живет будто собственной жизнью, наполняясь особенной энергетикой. Ее создает человек, горожанин. Люди встречаются, влюбляются, радуются и грустят, что передаются на общей атмосфере города.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская посетила открытие выставки.

«Более ста творческих работ, выполненных в разной технике, тонко передают настроение, любовь и трепетное отношение художников к Клинской земле, к людям, ее прославившим, к ее природе, истории, архитектуре», — Алена Сокольская поделилась впечатлениями от посещения выставки.

Выставка позволяет узнать прошлое города и понять его настоящее. Некоторые картины демонстрируют красивые пейзажи, другие — древние храмы, третьи — современные здания.

Адрес выставочного зала Ю.В. Карапаева: г. Клин, ул. Литейная, д. 23.