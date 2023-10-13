Выставка «Коломна глазами художников» открылась в Коломне

Художественная выставка под открытым небом «Коломна глазами художников» начала работу на улице Яна Грунта. На ней представлены картины, которые написали художники на улицах городского округа Коломна. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Выставка проходит в рамках проекта «Стрит-Арт», организованного галереей «Дом Озерова». Картины были написаны на пленэрах имени Народного художника России и уроженца Коломны Михаила Абакумова. Каждая из работ уникальная, но все они передают колорит местности и теплые чувства к красотам округа.

Галерея представила картины многих признанных художников, причем не только коломенский, но и московских, петербургских, рязанских, кировских, владимирских, орловских, а также представителей разных округов Подмосковья и других регионов страны.

Выставку можно увидеть до 29-го октября включительно.