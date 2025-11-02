Выставка «Моя малая Родина» открылась в ДК ЗиО Подольска: работы юных художников

В Доме культуры ЗиО прошла открытие выставки «Моя малая Родина», где представлены произведения воспитанников изостудий «Творчество» и «Акварель» ко Дню народного единства. Об этом рассказала администрация городского округа Подольск.

На выставке юные художники поделились своим видением родного города, создавая рисунки мест, которые они любят и знают. Каждый участник изостудий запечатлел то, что окружает его в повседневной жизни: родные улицы, парки, где они гуляют с родителями, и даже знакомые дома.

«Дети смогли выразить свои чувства и любовь к Подольску через яркие и эмоциональные работы», указала руководитель изостудии «Творчество» Мария Логинова.

Эти рисунки отражают не только детскую непосредственность, но и глубокую связь с родным городом. Выставка будет открыта для посетителей до конца ноября в фойе Дома культуры ЗиО, предоставляя всем желающим уникальную возможность насладиться творчеством юных художников и полюбоваться их взглядом на родную землю.

