Выставка, посвященная Библии, начнет работу в усадьбе Мураново

Выставка «В мире Библии: Священное Писание в жизни обитателей Муранова» планируется к открытию в усадьбе Мураново в ближайшие выходные. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представят тридцать пять книг Священного Писания 19-20 веков. Эти книги написаны на самых разных языках мира — от русского и немецкого до японского и латыни.

Все экспонаты принадлежали членам мурановских семей, в числе которых — Энгельгардты, Боратынские, Тютчевы. Во многих из них сохранились надписи прежних владельцев.

Помимо этого, на выставке будут представлены иконы, литографии, гравюры, скульптуры.

Для маленьких посетителей будет работать отдельная зона с вариантами детских Библий, играми и раскрасками.

Возрастное ограничение 6+