Выставка, посвященная женщинам «мужских» профессий, начала работу в Химках

Выставка фотографий «Женское дело», посвященная женщинам «мужских» профессий, заработала в Химках. Ее подготовила команда управления информационной политики муниципальной администрации специально к 8 Марта.

В экспозиции представлены истории двенадцати жительниц Химок. В их числе представительницы таких специальностей, как спасатель, водитель троллейбуса, стрелок из лука, инженер-конструктор. По словам главы Химок Дмитрия Волошина, всех героинь проекта объединяет любовь к своей работе и желание сделать этот мир лучше.

«Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», - сказал он.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Одна из героинь проекта — подполковник полиции София Навольнева.

«Очень приятно и неожиданно, что меня теперь знает весь город. Очень приятно разделить это с родными и близкими: с мужем, сыном и дочерью», - призналась жительница.

Ознакомиться с историями героинь можно в МВК «Артишок». Выставка будет работать до конца месяца.