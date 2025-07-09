Посольство Германии в Москве удалило публикацию с искаженным флагом СССР. Накануне дипмиссия разместила пост, посвященный годовщине создания пяти земель в советской оккупационной зоне: Мекленбурга-Передней Померании, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии, пишет « Российская газета ».

В публикации была представлена карта послевоенной Германии, разделенной между странами-союзниками. Однако вместо официального флага СССР был изображен флаг с черным серпом и молотом в белом круге на красном фоне. Этот дизайн имел явное сходство с флагом Национал-социалистической немецкой рабочей партии и гитлеровской Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия германских дипломатов могут быть расценены как попытка уравнять Третий рейх и Советский Союз во Второй мировой войне, что является противозаконным согласно российскому законодательству. Дипломат также призвала посольство Германии принести извинения за публикацию.

Ранее сообщалось, что московская жара может побить столетние температурные рекорды.