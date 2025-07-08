В Госдуме пояснили необходимость продления срока результатов ЕГЭ для участников СВО

Участники СВО получат важную льготу при поступлении в вузы. Госдума готовится окончательно принять поправки, продлевающие срок действия их результатов ЕГЭ. Инициатива председателя думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова устраняет ключевую проблему: время, проведенное мобилизованными и контрактниками в зоне боевых действий, не засчитывается в стандартный срок действия сертификата ЕГЭ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, после демобилизации баллы ЕГЭ автоматически пролонгируются, сохраняя юридическую силу независимо от давности сдачи экзамена. Целью указанной инициативы является восстановление права на образование для тех, кто его утратил, уйдя защищать страну.

Парламентарий подчеркнул, что поправки в Закон РФ «Об образовании» – это защита прав защитников. «Заморозка» срока ЕГЭ на период спецоперации дает им гарантированную возможность использовать заработанные баллы для поступления сразу после возвращения к гражданской жизни. Это шаг к выполнению долга государства перед теми, кто выполнял свой долг.

Ранее он дал характеристику новому министру транспорта РФ.