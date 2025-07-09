Московская жара может побить столетние температурные рекорды

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни может установиться аномальная жара, способная побить исторические температурные рекорды. По данным Гидрометцентра РФ, воздух в столичном регионе может прогреться до +33-34 градусов, сообщает ТАСС .

Синоптики отмечают, что сегодняшний день может превзойти рекорд 1903 года, когда температура достигла +33,5 градусов. Для последующих дней также существуют высокие шансы побить исторические максимумы: 10 июля рекорд составляет +33,4 градуса (1996 год), 11 июля - +35,6 градуса (также 1996 год), а 12 июля - +34,5 градуса (1903 год).

Накануне температура на главной метеостанции ВДНХ превысила 32 градуса, но не достигла рекордного показателя в +34 градуса, зафиксированного в 1999 году.

Гидрометцентр РФ объявил экстренное предупреждение о сильной жаре до 13 июля. В дневные часы в Московской, Рязанской и Тульской областях ожидается температура до +33-36 градусов. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень опасности, указывающий на потенциально опасные погодные условия.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил природу аномальной жары действием гребня высокого давления на высоте 5-5,5 км и воздушными потоками с юга, создающими преимущественно малооблачную погоду.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал сроки активизации грибного сезона в Подмосковье.