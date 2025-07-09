Многодетные родители получат право на перерасчет страхового стажа

Многодетные родители с пятью и более детьми получат возможность пересчитать свой страховой стаж. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий возможности учета периодов по уходу за детьми в страховой стаж, сообщил ТАСС .

Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включаются периоды по уходу за четырьмя детьми до полутора лет. Новый законопроект предлагает включить в стаж период по уходу за каждым ребенком в семье до полутора лет, даже если детей больше четырех.

Важным преимуществом нового закона является его обратная сила. Это означает, что родители, у которых ранее эти периоды не были засчитаны в стаж (например, у семей с пятью или шестью детьми), смогут подать заявление на перерасчет пенсии. Пересчет будет произведен с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что комитет рассмотрит законопроект в приоритетном порядке. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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