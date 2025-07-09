Кириенко назвал опыт нового министра транспорта уникальным

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил профессиональные качества нового министра транспорта России Андрея Никитина, пишет ТАСС . Несмотря на молодой возраст, Никитин обладает уникальным опытом и широким набором компетенций, заявил Кириенко.

По его словам, Никитин имеет ценный опыт работы в нескольких ключевых направлениях. Сначала он работал в Агентстве стратегических инициатив, где получил широкий взгляд на развитие различных отраслей. Затем возглавлял Новгородскую область, где приобрел практический опыт решения конкретных задач на местном уровне.

«У Андрея Сергеевича очень хороший набор и компетенций, и опыта. Ну и самое главное, глаза горят. Это, пожалуй, важнее всего. Поэтому могу только пожелать ему успехов. Уверен, у него все получится», — отметил Кириенко.

Ранее депутаты единогласно утвердили кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта, после чего президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет политических союзников и не выполняет обещаний.