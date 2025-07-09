Глава «Фонда кино Абхазии» извинился за слова о российских туристах

Глава «Фонда кино Абхазии» Александр Басария принес извинения за свои оскорбительные высказывания в адрес российских туристов. Ранее он жаловался на то, что туристы из РФ якобы мало тратят денег на отдыхе, а крупные туроператоры угрожают экономической безопасности республики, пишет РИА Новости .

В своем видеообращении Басария признал, что его высказывания были необдуманными и принес искренние извинения как соотечественникам, так и гостям Абхазии. Он подчеркнул, что «Фонд кино Абхазии» является частной организацией и не имеет отношения к государственным структурам республики.

Министерство культуры Абхазии осудило высказывания Басарии, назвав их провокационными. В Минтуризма республики подчеркнули важность российских туристов для экономики Абхазии и отметили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии на международном рынке.

Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба также прокомментировала ситуацию, отметив, что такие высказывания вредят имиджу страны и противоречат традиционному абхазскому гостеприимству.

Ранее сообщалось, что глава «Фонда кино Абхазии» предложил отказаться от российских туристов.