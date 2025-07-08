Эксперт по безопасности Халилов назвал способы правильной подготовки к походу

Летние походы и сплавы дарят незабываемые эмоции и отдых от суеты, но требуют серьезной подготовки. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов предупреждает: приключение может обернуться ЧП, если не соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевые элементы подготовки – это информирование, навигация и связь, правильная экипировка и наличие команды. Важно обязательно сообщить родным маршрут, сроки и дату возвращения, что критично при отсутствии связи. Необходимый минимум для похода – это телефон с офлайн-картами, power bank, наличие функции записи трека. Также при себе стоит иметь палатку, спальник, коврик, непромокаемый дождевик и теплую одежду, аптечку, несколько газовых зажигалок, налобный фонарь и свисток. Помимо этого, в группе должен быть опытный участник, знающий местность. Все должны быть готовы к взаимопомощи в ЧС.

Эксперт подчеркнул, что главное — не навыки выживания в дикой природе, а гарантия возвращения. «Хорошая подготовка» — это полный чек-лист снаряжения, надежная связь и навигация и проверенные спутники. Только так активный отдых останется безопасным и подарит положительные эмоции, а не превратится в борьбу за выживание.

Ранее жителей Подмосковья призвали к осторожности при сборе ягод.