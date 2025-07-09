Отели Швейцарии объявили войну против Booking.com

Швейцарские малые отели объявили войну гиганту Booking.com, требуя возврата миллионов франков комиссий и справедливых правил игры. Это «Дэвид против Голиафа» в мире туризма. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отели обвиняют Booking в антиконкурентных «клаузулах паритета» в 2004-2022 гг., которые запрещали им предлагать лучшие цены на своих сайтах или у конкурентов. Это вынуждало платить комиссии до 15%. В 2024 году Евросуд признал эти условия незаконными, и теперь 369 отелей требуют возврата 30% комиссий (около трех миллионов франков) через коллективный иск в Нидерландах.

Однако платформа Booking намерена оспаривать иск и решение швейцарского регулятора о снижении комиссий на 25%, к тому же возврат миллионов франков может спасти малый бизнес от банкротств. В итоге победа отелей создаст прецедент для всей Европы.

Для отелей это борьба не только за деньги, но за автономию и справедливость. Успех иска может переломить тенденцию – отели смогут свободно конкурировать ценами, вырастет доля прямых бронирований, а власть агрегаторов над малым бизнесом снизится.

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