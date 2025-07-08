Политолог спрогнозировал дальнейшую судьбу G7

Когда G7 (тогда G6) создавалась в 1975 году, на нее приходилось 63% мирового ВВП. Сегодня ее доля упала до 28,86% — рекордно низкого уровня, тогда как доля БРИКС достигла 36,8%. По словам создателя термина BRIC Джима О’Нила, группа «приносит больше вреда, чем пользы» и стремительно теряет актуальность. Еще в 2001 году он предупреждал: без включения России, Китая, Индии и Бразилии G7 рискует стать «бесполезной формальностью». Политолог Юрий Светов спрогнозировал дальнейшую судьбу альянса. Об этом сообщает ОТР.

По его словам, расширение до G8 с Россией в 1997 году не спасло положение. Ключевой ошибкой стал отказ пригласить Китай и Индию. Если бы G7 трансформировалась в «G10» с их участием, она сохранила бы влияние. Сегодня G7 не представляет современные ключевые экономики. По паритету покупательной способности четырех из пяти крупнейших экономик мира (Китай, США, Индия, Россия) — лишь одна (США) входит в G7.

Эксперт подчеркнул, что решения G7 все чаще игнорируются странами Глобального Юг, к тому же торговые войны Дональда Трампа против союзников по G7 подорвали доверие внутри группы. Саммиты превратились в площадки для «резолюций председателя» вместо совместных решений.

По его мнению, в итоге G7 превратилась в политический анахронизм. Ее возможная агония лишь ускорит перераспределение влияния в пользу БРИКС и других гибких объединений Глобального Юга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала итогом саммита G7 признание многомиллиардного ущерба от санкций.