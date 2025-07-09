Кишиневские власти задержали вернувшихся из Москвы оппозиционеров
Lenta.ru: в аэропорту Кишинева задержаны оппозиционеры
В аэропорту Кишинева задержаны несколько молдавских оппозиционеров после их возвращения из Москвы, пишет Lenta.ru.
Среди задержанных оказались депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова, мэр города Оргеева Татьяна Кочу и лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Информация о задержании появилась в телеграм-каналах оппозиционеров, где были опубликованы соответствующие видеозаписи.
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