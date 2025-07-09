Ученые назвали способ снизить заболеваемость раком желудка на 75%

Рак желудка может поразить более 15 млн человек, рожденных с 2008 по 2017 год, в течение их жизни. Такое тревожное предупреждение содержится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, пишет Lenta.ru .

Ученые установили, что в 76% случаев причиной развития этого опасного заболевания становится заражение бактерией Helicobacter pylori.

H. pylori — это широко распространенный микроорганизм, который обитает в желудке человека и вызывает хроническое воспаление. Именно это воспаление может привести к развитию онкологического заболевания. Рак желудка остается пятой по распространенности причиной смерти от рака в мире, и эксперты прогнозируют значительное увеличение числа случаев, особенно в странах Азии и Африки.

По прогнозам исследователей, около 10,6 млн будущих случаев заболевания придется на Азию, из которых 6,5 млн придутся на Индию и Китай. В Африке, несмотря на относительно низкие показатели заболеваемости сейчас, ожидается шестикратный рост случаев заболевания.

Ученые провели моделирование ситуации с массовым тестированием и лечением H. pylori и пришли к выводу, что такая стратегия может снизить заболеваемость раком желудка на 75%. Однако в странах с ограниченными ресурсами ведение онкологических регистров затруднено, что может влиять на точность данных. Тем не менее, исследователи призывают к инвестициям в программы ранней диагностики и профилактики H. pylori как к ключевой мере снижения глобальной онкологической нагрузки.

Ранее сообщалось, что миколог рассказал о рисках употребления домашних грибов.