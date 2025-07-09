Москву ждет аномально жаркая ночь: температура поднимется до +24 градусов

В Москве на текущей неделе ожидается экстремально жаркая погода, которая сохранится даже в ночное время. По данным Гидрометцентра России, температура в центре города ночью может достигать 24 градусов тепла, сообщает ТАСС .

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что такая жара представляет серьезную опасность для здоровья горожан. В ночь на 9 июля температура составит 19-21 градус, а с 10 июля в центре Москвы ожидается повышение до 22-24 градусов.

«Такие значения окажут сильное влияние на человеческий организм, невозможно будет отдохнуть ночью», — отметил специалист.

Особенно тревожным является тот факт, что подобная жара сохраняется уже более пяти дней. Днем температура может подниматься до +36 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая продолжительная жара крайне негативно сказывается на здоровье людей.

Ранее сообщалось, что московская жара может побить столетние температурные рекорды.