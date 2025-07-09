Жители прибрежного Геленджика рискуют лишиться имущества

В Геленджике разгорается конфликт между владельцами эллингов и местной администрацией. Более 100 строений в кооперативе «Тонкий мыс» могут пойти под снос по решению суда, передает Инфо24.

Власти аргументируют свои требования нахождением объектов в первой зоне санитарной охраны курорта и отсутствием разрешительных документов на строительство.

Адвокат Руслан Чилов, представляющий интересы одного из собственников, заявляет о незаконности требований администрации. По его словам, эллинги не являются самостроем — разрешение на их реконструкцию выдавалось ранее, а право собственности зарегистрировано в Росреестре. Примечательно, что арендную плату администрация продолжает взимать, несмотря на заявленные претензии.

Правовая позиция защиты строится на нескольких аргументах. Во-первых, реконструкция большинства объектов проводилась до 1996 года, что означает истечение сроков исковой давности. Во-вторых, право собственности было подтверждено судебными решениями в 2012-2013 годах. В-третьих, администрация не провела строительно-техническую экспертизу, которая могла бы доказать опасность сооружений.

Владельцам прибрежной недвижимости рекомендовали проверить юридический статус своих объектов.

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