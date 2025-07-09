Дерматолог объяснила, как добиться трендовой чистой и сияющей кожи

Тренд на естественную красоту и ухоженную кожу без макияжа набирает популярность. Дерматолог Луиза Сакания в беседе с «Газетой.Ru» объяснила , как добиться эффекта clean girl skin в домашних условиях и с помощью профессиональных процедур.

Первое правило — отказ от агрессивных очищающих средств в пользу мягких гелей и пенок с нейтральным pH. Основу домашнего ухода составляют увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, антиоксиданты (витамин С, феруловая кислота) и мягкие пилинги. Для разных типов кожи подходят разные кислоты: PHA — для чувствительной, ретинол — для жирной и комбинированной. Ниацинамид (витамин B3) универсален — он регулирует жирность, сужает поры и осветляет пигментацию.

Обязательный этап — защита от солнца. SPF 30-50+ нужно наносить каждое утро, даже в пасмурную погоду. Дерматолог также советует проверить здоровье у терапевта, эндокринолога и гинеколога, поскольку состояние кожи часто отражает внутренние проблемы, например, дефицит витаминов или анемию.

В салоне стоит обратить внимание на чистку лица, пилинги кислотами, биоревитализацию и мезотерапию. Эти процедуры глубоко увлажняют кожу, стимулируют обновление клеток и выравнивают тон.

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