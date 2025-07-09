В ходе удара ВСУ по пляжу в Курске пострадали шесть человек

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на городской пляж в Курске погибли три человека, говорится в телеграм-канале губернатора Курской области Александра Хинштейна.

По информации, предоставленной главой региона, в момент удара на месте погибли три человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Курскую областную больницу.

«К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал губернатор.

На месте происшествия работают экстренные службы. Губернатор сообщил, что информация о последствиях уточняется.

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