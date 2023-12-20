Выставка работ братьев Маковских открылась в Московской области

Выставка «Маковские. Константин и Владимир» начала работу в подмосковном Серпухове, передает Минкультуры и туризма Подмосковья. В экспозиции представлены картины из собрания двенадцати ведущих музеев страны.

Выставка была организована к 105-летию Серпуховского историко-художественного музея. Посетители учреждения могут ознакомиться с 87 картинами Маковских

Экспозиция расположена в здании Каретного сарая. Это объект культурного наследия регионального значения, который был отреставрирован. Он является частью городской усадьбы Мараевых.

«Хочу поблагодарить за огромный труд руководство музея, сотрудников, хранителей — всех, кто принимал участие в реализации столь важного проекта и работал над открытием выставки», - отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Выставка будет работать до 19 мая.

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