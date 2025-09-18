Выставка работ каширянки Веры Карповой открылась в Доме творчества Б.В. Щукина

Уникальные работы художницы, созданные из, казалось бы, обыденных материалов – газет и бумаги, не могут не вызвать восхищение.

Вера Ивановна, начиная с 78 лет, уже на протяжении шести лет создает неповторимые куклы и тактильные картины, используя технику папье-маше и бумажную лозу. В ее произведениях удивительное сочетание тем: от сочных ягод и красочных цветов до зарисовок деревенской жизни и миниатюрных портретов, воспевающих красоту родной Каширы. Мастерство требует времени и преданности, и Вера Ивановна ежедневно уделяет несколько часов любимому занятию, подчеркивая, что творчество дарит ей радость и поддерживает позитивный настрой даже в период выхода на пенсию.

