Выставка современного искусства открылась в подмосковном Зарайске

Выставка современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери открылась сегодня в рамках фестиваля «Между прошлым и будущим», который проходит в подмосковном Зарайске. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что галерея объединила в своих стенах работы как молодых авторов, так и уже состоявшихся современных художников. В экспозиции представлены работы семи современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.

Примечательно, что экскурсию по выставке для посетителей провела лично Полина Аскери. Она познакомила публику с творчеством каждого художника, а сами творцы картин и арт-объектов ответили на все возникнувшие вопросы гостей.

Первый день фестиваля завершился экскурсией по городу, в ходе которой можно было посетить кремль, усадьбу «Даровое» и другие достопримечательности Зарайска. Анонс следующих мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.