Россия впервые ударила по Украине новым типом дронов

Советник МО Украины сообщил о новом виде российских дронов

Политика

Россия впервые применила реактивные дроны против украинских линий электропередачи и мостов, об этом сообщает советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. Бескрестнов не уточнил, сколько дронов было задействовано и на каких направлениях. Но отметил, что Россия может нанести новые удары по ЛЭП.

Таким образом, удары по инфраструктуре становятся более системными и технологичными. Новый тип дронов позволяет поражать цели, которые раньше требовали других средств. Если такие атаки продолжатся, украинская энергосистема окажется под дополнительным давлением. В последние дни российские военные увеличили количество атак на энергетику Украины.

Ранее стало известно, что премьер Болгарии Радев заявил об отсутствии средств ПВО для Украины.

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